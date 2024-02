C3, Villarreal : la nouvelle provocation de Marcelino envers l’OM

L’Olympique de Marseille est fixé sur son sort. Au lendemain d’une qualification arrachée à l’Orange Vélodrome face au Shakhtar Donetsk, l’OM a hérité de Villarreal comme adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ainsi, le dernier représentant français en C3 va avoir le droit à une confrontation palpitante face à la formation espagnole dirigée par son ex-coach, Marcelino.

La veille du tirage au sort, l’Ibère a déjà évoqué la possibilité de tomber sur son ancienne formation, qu’il a quittée dans la précipitation en septembre dernier. «Si on joue à Marseille, on ira jouer là-bas. Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles. Si nous en obtenons un, qui en théorie, peut-être plus abordable qu’un autre, alors tant mieux. Par exemple, Milan est assez dangereux et si nous pouvons nous retrouver plus loin, tant mieux», a déclaré l’Espagnol hier en conférence de presse.