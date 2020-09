RC Lens-PSG : les compositions officielles !

Presque trois semaines après les autres, le champion de France lance sa saison avec un déplacement chez un promu, le RC Lens (un match à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Et ce sera un match loin d'être facile pour les hommes de Thomas Tuchel. La faute à un effectif décimé par le coronavirus, avec 7 absences de marque : Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Navas, Paredes et Marquinhos ne seront pas présents, obligeant l'entraîneur allemand à aligner un onze alternatif.

Ne pouvant aligner Sergio Rico, recruté trop tard pour être qualifié pour cette rencontre, TT installe donc le gardien polonais Marcin Bulka (20 ans), comme la saison passée lors d'un déplacement à Metz. Devant lui, on retrouve une charnière centrale Kimpembe-Kurzawa. Kehrer évolue côté droit, alors que Bernat est présent côté gauche. Gueye, Herrera et Verratti sont alignés au milieu. Les trois hommes devront alimenter une attaque composée de Kays Ruiz et Sarabia sur les ailes et du jeune Arnaud Kalimuendo en pointe. Côté Lens, Frank Haise aligne son 3-4-1-2, avec Leca dans le but et une défense Gradit-Badé-Medina. Sur les côtés, Sylla à gauche et Michelin à droite joueront les pistons. Au milieu, Manuel Perez est préféré à Cahuzac et fait la paire avec Doucouré. La menace principale sera représentée par Gaël Kakuta, qui avait fait mal au PSG avec Amiens la saison passée, qui évoluera sous le duo Ganago-Banza.

Les compositions d'équipes :

RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Perez, Doucouré, Kakuta, Sylla - Banza, Ganago

PSG : Bulka - Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Bernat - Gueye, Verratti, Herrera - Sarabia, Kalimuendo, Kays Ruiz