Newcastle : l’émouvante lettre de la femme de Loris Karius

Le nom de Loris Karius résonne dans l’esprit des supporters comme un comique de répétition pour se rappeler des deux grosses erreurs commises par le portier allemand qui ont couté cher à Liverpool lors de la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid en mai 2018. Malheureusement, derrière l’humour se cache un véritable mal-être psychologique qui a anéanti la carrière de Karius, prêté ensuite au Beşiktaş et à l’Union Berlin. Aujourd’hui troisième gardien de Newcastle, il s’apprête à être titulaire contre Manchester United en finale de la League Cup, pour la première fois en 2 ans. Nick Pope, numéro 1 des Magpies, est suspendu pour la rencontre, alors que le remplaçant Martin Dubravka n’est pas inscrit à cette compétition puisqu’il l’a débuté avec Manchester United et que le règlement l’interdit. Ainsi, Loris Karius signera son grand retour ce dimanche et en cette occasion, sa femme Diletta Leotta lui a rédigé une lettre publiée dans le média The Athletic.

«Deux années interminables, douloureuses et incroyables. Pour l’instant, je veux cesser d’être la Diletta que tu connais et, comme dans 'Un conte de Noël’ de Charles Dickens, me mettre dans la peau du 'fantôme des Noëls passés’ et te faire te retourner, regarder en arrière et apprécier tout le chemin parcouru. Les jours que vous avez passés à croire en votre rêve, à l’aimer, à le serrer si fort pour qu’il vous soit brutalement arraché. Les deux années de nuits tristes, le nœud dans votre gorge et les mauvaises pensées qui t’ont empêché de jouer, mais pas ta plus grande passion: le terrain de football qui fait rêver des millions d’enfants chaque jour. Parfois, il faut prendre du recul pour mieux s’élancer et je suis sûr que cet élan te mènera, toi et toute l’équipe, à l’envol. Personne ne le mérite plus. Enfant, j’ai toujours aimé les contes de fées et j’ai hâte de lire cette fin heureuse», a écrit l’épouse du gardien allemand.

