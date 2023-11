OL : Jean II Makoun a été impressionné par Karim Benzema

Son passage, de bonne facture, à l’OL entre 2008 et 2011 aura marqué les supporters de l’OL pour une superbe frappe contre le Real Madrid un soir de février 2010. Jean II Makoun, aujourd’hui retraité, aura ainsi laissé une belle empreinte entre Rhône et Saône même s’il n’aura glané aucun titre chez les Gones. Pour autant, vu la situation actuelle du club rhodanien, le milieu camerounais peut se targuer d’avoir connu un OL encore compétitif. Interrogé ce samedi par les médias du club lyonnais, Makoun est revenu sur cette époque glorieuse et a donné plusieurs joueurs qui l’ont impressionné.

Une liste au sein de laquelle figure un certain Karim Benzema : «on avait Lisandro Lopez qui était impressionnant, il courait partout. Sidney Govou aussi était vraiment fort et impressionnant physiquement. Ensuite Karim Benzema est arrivé et il a tout cassé. J’était fier de jouer avec lui, il sentait le football. On pourrait citer toute l’équipe. Chacun était impressionnant dans son rôle. Quand on arrivait à l’OL c’était pour jouer le titre, il y avait une certaine pression. Tout le monde voulait nous battre. Les autres équipes jouaient leur meilleur football contre nous et il fallait être à 100% à chaque match.»