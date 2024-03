Allemagne, Bayern : le retour au premier plan de Jamal Musiala

Et si le Bayern Munich était enfin guéri de ses maux ? En crise de résultats au début de l’année civile et distancé par le Bayer Leverkusen en Bundesliga, le club bavarois retrouve enfin des couleurs. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir étrillé la Lazio de Rome sur ses terres, le champion d’Allemagne en titre s’est remis dans le sens de la marche en championnat. En démonstration contre Mayence le week-end dernier (8-1), les hommes de Thomas Tuchel se sont amusés sur la pelouse de Darmstadt. Surpris par son adversaire suite à l’ouverture du score de Tim Skarke, le Rekordmeister n’a pas tardé à réagir. Porté par Jamal Musiala et Harry Kane, le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée du promu en s’imposant sur le score fleuve de 5 buts à 2.

Si l’attaquant anglais, auteur de son 31e but, a établi un nouveau record du plus grand nombre de buts inscrits lors d’une première campagne en Bundesliga depuis Uwe Seeler avec Hambourg lors de l’édition 1963-1964, son coéquipier sur le front de l’attaque bavaroise s’est également offert un récital. De bout en bout, Jamal Musiala a été un véritable casse-tête pour les défenseurs adverses. Aligné sur l’aile gauche, l’international a constamment fait la différence et son jeu entre les lignes a épuisé le promu qui n’a jamais réussi à trouver les ressources nécessaires pour le contrer. Essentiel dans la construction du jeu, il a été dans tous les bons coups offensivement. En jambes, le natif de Stuttgart a permis d’abord à son écurie de revenir dans la partie en profitant d’un excellent travail d’Aleksandar Pavlovic et d’une remise en une touche d’Harry Kane pour mystifier Marcel Schuhen (36e).

Toujours aussi intraitable au retour des vestiaires, le joueur de 21 ans a marqué un but phénoménal aux alentours de l’heure de jeu. Par ses dribbles chaloupés, le numéro 42 du Bayern Munich s’est joué de trois joueurs adverses avant de repiquer dans l’axe, d’ouvrir son pied et mettre le portier des Lilien hors d’état de nuire (64e). Passeur décisif sur le but de Serge Gnabry, entré en jeu en fin de partie, Jamal Musiala a ponctué son après-midi avec un somptueux doublé. Principal artisan du large succès des Bavarois, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises tout en distillant quatre offrandes sur ses cinq dernières apparitions. Des statistiques impressionnantes qui sont le signe d’un Bayern Munich qui va beaucoup mieux. Désormais, les hommes de Thomas Tuchel restent sur cinq rencontres de rang sans défaites (4 victoires, 1 nul) et reviennent provisoirement à sept longueurs du leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen.

«Jamal a fait la différence ces dernières semaines. Son potentiel est évident, mais son efficacité n’a pas toujours été à la hauteur de nos espérances cette saison. Aujourd’hui, il se sent en forme et à l’aise à son poste. Il a atteint un très bon niveau et nous pouvons compter sur lui. Sa prise de décision est actuellement très bonne. Nous espérons qu’il pourra maintenir ce niveau et nous continuerons à le pousser», a souligné Thomas Tuchel après le match, amplement satisfait de l’état de forme affiché par son prodige. En pleine bourre, c’est avec le moral au beau fixe que Jamal Musiala va donc retrouver l’équipe d’Allemagne, elle qui s’apprête à disputer ses dernières échéances avant l’Euro 2024 qui aura lieu sur ses terres du 14 juin au 14 juillet. En amical, la Mannschaft affrontera l’équipe de France le 23 mars au Groupama Stadium avant de se mesurer aux Pays-Bas trois jours plus tard au Deutsche Bank Park de Francfort. Les Bleus de Didier Deschamps sont prévenus !