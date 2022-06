Mercato : Gareth Bale a trouvé son nouveau club

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2013 contre 101 millions d'euros - soit le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque, l'attaquant gallois Gareth Bale a connu des moments historiques (notamment buteur lors des finales de Ligue des Champions 2014 et 2018) mais également des passages plus compliqués, victime de blessures à répétition l'empêchant de retrouver son meilleur niveau. Malgré un prêt concluant pour son retour dans son club formateur Tottenham (16 buts, 3 passes décisives), l'international aux 106 sélections (39 réalisations) quitte donc le club de la capitale à la fin de son contrat cet été.

L'ailier de 32 ans a même été l'un des éléments clés de la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, grâce à son doublé inscrit face à l'Autriche en demi-finale des barrages avant de se muer en héros en provoquant le but contre son camp d'Andriy Yarmolenko contre l'Ukraine en finale. Et à moins de cinq mois du Mondial automnal, le natif de Cardiff est déterminé à trouver un nouveau club durant le mercato estival. Si son nom avait été lié à Getafe, club de la banlieue de Madrid, le principal intéressé puis son agent avaient tous deux démenti cette rumeur. Néanmoins, Bale aurait enfin trouvé son nouveau club outre-Atlantique.

Bale rejoint Chiellini à Los Angeles

En effet, d'après les informations de MLSsoccer et de The Athletic, confirmées par Sky Sports, Gareth Bale aurait trouvé un accord avec le Los Angeles FC, qui a déjà officialisé à la mi-juin l'arrivée du défenseur central italien Giorgio Chiellini, libre de tout contrat après 17 ans passés du côté de la Juventus Turin. Le Gallois devrait signer un contrat d'un an et arriver donc au milieu de la saison de MLS, qui a débuté fin février dernier. Le média britannique ajoute une option de prolongation de 18 mois à la disposition de l'attaquant formé à Southampton, qui va fêter ses 33 ans le 16 juillet prochain.

Malgré son statut de joueur-vedette en Europe, il ne devrait pas occuper une place de joueur désigné dans l'effectif de la franchise angelina, tout comme son futur coéquipier champion d'Europe avec l'Italie. Il retrouvera un ancien adversaire de Liga en Californie en la personne de Carlos Vela, international mexicain passé par la Real Sociedad entre 2012 et 2018. Cette nouvelle aventure américaine permettra au capitaine des Dragons de retrouver la compétition et ainsi se préparer au mieux pour la Coupe du Monde pour la troisième participation du Pays de Galles. Pour rappel, la nation classée 19ème au classement FIFA sera dans le groupe B, en compagnie de son voisin, l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Iran.