Arsenal-Liverpool : la FA va analysé l'échauffourée entre les joueurs

Le choc de cette 10e journée de Premier League était du côté de l'Emirates Stadium, à Londres, hier après-midi. Les Gunners d'Arsenal se sont imposés 3-2 contre les Reds de Liverpool au terme d'un match engagé, dans le bon sens comme dans le mauvais. La fin de match s'est musclée après le pénalty converti par Bukayo Saka (76e), entre Gabriel, Xhaka (Arsenal) et Jordan Henderson (Liverpool). Des mots ont fusé.

Sans qu'on sache si c'est pour cela, l'arbitre de la rencontre Michael Oliver, a parlé aux deux entraîneurs (Mikel Arteta et Jürgen Klopp). La Fédération Anglaise de Football va examiner cet incident comme l'a déclaré un porte parole de la FA : « Nous sommes au courant d'un incident survenu lors du match entre Arsenal et Liverpool. Nous sommes en dialogue avec les officiels du match et examinerons les détails de l'incident. » rapporte l'Evening Standard.