PSG-LOSC : l’énorme déception de Benjamin André

Après avoir pris la rencontre par le bon bout en ouvrant le score très tôt dans la partie, le LOSC s’est pris les pieds dans le tapis en offrant l’opportunité au Paris Saint-Germain de revenir dans la partie sur deux erreurs d’Alexsandro avant de courber définitivement l’échine à dix minutes du terme (3-1) pour le compte de la 21e journée. Avec cette nouvelle défaite, la deuxième de rang, la déception était énorme du côté lillois à l’image de Benjamin André.

«On a démarré avec des principes, comme on s’est joué mais après on fait deux beaux cadeaux et ça nous sort du match. Malgré un but d’écart, on n’a pas su reprendre le fil et c’est dommage car il y avait largement la place. C’est pas suffisant. On peut et on doit faire beaucoup mieux, notamment face au Havre qui est un match important. C’est rageant car ils étaient prenables», a-t-il regretté au micro de Canal +.