Ligue 1 : le PSG fait chuter le LOSC avant d’accueillir la Real Sociedad

A quelques jours de la grande affiche de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, sur la pelouse du Parc des Princes en 8e de finale aller de la compétition, le Paris Saint-Germain accueillait à domicile le LOSC pour un dernier grand défi avant les échéances européennes. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de laisser au repos plusieurs cadres de son équipe, notamment Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos ou encore Achraf Hakimi. Une occasion de redonner de la confiance à Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Nordi Mukiele. De leur côté, les Nordistes s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro Ribeiro et Ismaily. Nabil Bentaleb et Benjamin André constituent le milieu de terrain. En pointe, Yusuf Yazici prend place avec Edon Zhegrova, Angel Gomes et Gabriel Gudmundsson pour le soutenir. Voilà de quoi parfaitement parfaire sa préparation tactique, technique et mentale dans ce test contre une belle équipe lilloise ce samedi soir au Parc des Princes.

Le match s’est rapidement emballé. Sur le côté droit, Tiago Santos s’est facilement joué de Lucas Beraldo pour centrer en force dans la surface parisienne. Le milieu espagnol, Fabián Ruiz, a réussi à contrer cette tentative mais Yusuf Yazıcı rodait non loin pour surgir et venir propulser le ballon au fond des filets de Keylor Navas (5e, 0-1). La réaction ne s’est néanmoins pas faite attendre trop longtemps. En effet, grâce à une récupération haute d’Ousmane Dembélé sur Alexsandro Ribeiro devant la surface lilloise, Gonçalo Ramos a pu parfaitement se démarquer dans l’axe pour conclure sans trembler la belle offrande de Dembélé (10e, 1-1). Encore sur l’aile droite, l’ancien Barcelonais a servi en retrait Fabián Ruiz qui a déclenché un centre-tir dangereux pour Gonçalo Ramos devant le but. Malheureusement, Alexsandro Ribeiro a dévié le ballon sur la gauche de son but, trompant ainsi son propre gardien Lucas Chevalier (17e, 2-1). Les troupes de Luis Enrique ont réalisé une première période de haut niveau, dominant les débats avec sérieux et efficacité, pour mener à la pause après avoir renversé la vapeur.

Kolo Muani fait le break !

Lancé en profondeur sur la droite, Nordi Mukiele s’est joué d’Alexandro Ribeiro, qui a réalisé une partie bien compliquée, en lui subtilisant le ballon d’un tacle. Le latéral est reparti de l’avant, résistant au retour d’Ismaily mais a vu son tir être repoussé en corner par Lucas Chevalier (55e). Le PSG a couru pendant longtemps pour essayer de faire le break et les Lillois ont bien failli en profiter. Sur la gauche, Alexsandro Ribeiro a lancé Gabriel Gudmundsson qui a centré en retrait. Devant la surface, Angel Gomes a contrôlé puis décalé sur la droite Edon Zhegrova. Le tir du Kosovar a été dévié à gauche du but (57e). Luis Enrique a réalisé plusieurs changements, afin de mettre en jambes ses meilleurs joueurs, faisant ainsi rentrer Achraf Hakimi, Bradley Barcola ou encore Vitinha. Quant à Paulo Fonseca, l’entraîneur portugais a tout tenté pour essayer d’accrocher le point du match nul avec les entrées d’Adam Ounas, Jonathan David et Rémy Cabella. Sur la droite, Adam Ounas s’est joué de Lucas Beraldo pour pénétrer dans la surface et centrer en retrait. Yusuf Yazıcı a armé un premier tir qui a été contré. Le ballon est revenu sur lui mais sa seconde tentative est passée à droite du cadre (78e). Sur la gauche, Bradley Barcola a superbement provoqué et déposé Ismaily, faisant ainsi parler toute sa vitesse. Il est rentré dans la surface pour trouver Randal Kolo Muani devant le but et pousser le ballon au fond des filets (80e, 3-1).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 50 21 33 15 5 1 51 18 2 Nice 39 20 9 11 6 3 20 11 3 Brest 36 20 12 10 6 4 29 17 4 Lille 35 21 12 9 8 4 29 17 5 Monaco 35 20 9 10 5 5 37 28 Voir le classement complet

Au classement, le PSG domine toujours le championnat avec cette 1ère place au classement avec onze points provisoire de plus que son dauphin niçois, tandis que le LOSC reste au pied du podium avec cette encourageante 4ème position. Le weekend prochain, les Parisiens se déplaceront à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes en pleine crise, alors que les Dogues se rendront dans le sud de la France pour croiser le fer avec le Toulouse FC, lors de la 22ème journée de Ligue 1. En tout cas, le PSG a fait le plein de confiance et d’automatismes avant la réception des Txuri-urdinak mercredi soir. Présent sur la feuille de match, Kylian Mbappé n’est pas rentré en jeu…