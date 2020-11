Les premières idées de Joan Laporta pour redresser le FC Barcelone

Le grand retour ? Suite à la démission de Josep Maria Bartomeu et de ses équipes la semaine dernière, des élections présidentielles auront lieu sous peu à Barcelone. Carles Tusquets, directeur du cabinet de gestion en charge du club en attendant qu'un nouveau président soit élu, a confié que le vote devrait avoir lieu en fin d'année. Et même s'il ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat, Joan Laporta est déjà désigné comme le grand favori, aux côtés de Victor Font. Président du club entre 2003 et 2010, il avait laissé un bon souvenir malgré quelques polémiques et quelques affaires troubles.

Quoi qu'il en soit, le sulfureux et charismatique avocat catalan a déjà commencé à travailler sur un projet sportif à présenter aux socios. On le sait, les semaines qui précèdent le vote sont décisives pour les candidats, qui doivent convaincre les supporters. Cela passe souvent par la promesse de recrues, l'apport d'innovations ou la mise en avant d'un projet séduisant. Laporta, expérimenté comme il est, en est bien conscient. Ainsi, comme l'explique RAC1, il a déjà sondé quelques hommes...

Il a lancé les travaux pour David Alaba

Le premier d'entre eux n'est autre que l'ancien directeur général de Valence, Mateu Alemany, dont le travail avait été acclamé, avant d'être poussé vers la sortie par la direction comme l'entraîneur Marcelino et Pablo Longoria, aujourd'hui à l'OM. Il serait l'un des hommes forts du projet mené par Laporta. De quoi remettre de l'ordre dans l'organigramme sportif du Barça, à l'origine de beaucoup de décisions controversées ces derniers temps, notamment au niveau du mercato.

Et au niveau des joueurs alors ? Le média catalan dévoile que David Alaba est le premier souhait de Joan Laporta. Le défenseur/latéral/milieu autrichien est en conflit ouvert avec le Bayern, où il ne prolongera pas et sera laissé libre de tout contrat. L'entourage du joueur et du Catalan sont déjà en contact, et comme l'expliquait déjà la presse allemande ces derniers jours, Alaba souhaite découvrir la Liga. Reste désormais à voir s'il a d'autres cartes dans sa manche et le comparer avec ce que proposeront les autres candidats !