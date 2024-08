Edmond Tapsoba répond à l’intérêt du PSG

Installé depuis son arrivée à Leverkusen en 2019, Edmond Tapsoba s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga. Des performances qui lui valent aujourd’hui l’intérêt des plus gros poissons européens, à l’image du PSG, qui avait intensifié les discussions au mois de juin comme nous vous le révélions. Dans un entretien accordé à BILD ce mercredi, le défenseur burkinabé de 25 ans a réagi à cet intérêt du champion de France.

«Bien sûr, je suis heureux d’être associé à des clubs aussi importants que le PSG. Ça montre que je fais du bon travail, mais je me sens très bien, et chez moi, à Leverkusen. Notre force est la cohésion au sein de l’équipe, dans le vestiaire et aussi dans la vie privée. Dès le premier jour, l’association, et en particulier Simon Rolfes, a tout mis en œuvre pour que je me sente chez moi», a-t-il confié.