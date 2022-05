Christophe Lollichon quitte Chelsea après 15 ans au club

C'est un vrai changement que va connaître Chelsea. Entraîneur des gardiens de 2007 à 2016 puis intégrant le service de recrutement du club tout en gérant les gardiens prêtés par Chelsea, Christophe Lollichon (59 ans) a laissé sa trace dans les résultats du club anglais. Coach emblématique de Petr Cech qu'il avait connu à Rennes et Thibaut Courtois avec les Blues, Christophe Lollichon avait aussi occupé le poste pendant une décennie à Nantes entre 1985 et 1996). Opérant dans le staff de Jean-Claude Suaudeau chez les Canaris et de László Bölöni chez les Bretons, il a aussi travaillé aux côtés de José Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink, Rafael Benitez ou encore André Villas-Boas.

Un épisode anglais de 15 années qui s'achève pour lui où il aura participé à deux victoires en Ligue des Champions, deux victoires en Ligue Europa ou encore dans l'obtention de trois Premier League. «Après 15 ans au Chelsea FC, il est temps d'annoncer que je quitte les Blues. D'entraîneur des gardiens de l'équipe première à travailler avec les gardiens prêtés et le service de recrutement, faire partie du succès du club a été un honneur. Merci aux fans et à tout le monde au club» a-t-il annoncé sur Twitter.

After 15 years at Chelsea FC, it’s time to announce that I am leaving the Blues. From 1st team goalkeeper coach to working with the keepers on loan and the recruitment dept, being a part of the club’s success has been an honour.



Thank you to the fans & everyone at the club. 💙 pic.twitter.com/H3sZbz8fGW