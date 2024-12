L’agent de Gianluigi Donnarumma jette un énorme coup de froid sur son avenir au PSG

Le contrat de Gianluigi Donnarumma a beau expirer dans un an et demi, son avenir est déjà un sujet du côté de Paris. Depuis son arrivée à l’été 2021, l’international italien a souvent soufflé le chaud et le froid, et cette irrégularité lui a d’ailleurs parfois coûté sa place, comme en cette première partie de saison où Luis Enrique a pu lui préférer Matvey Safonov. C’est d’ailleurs cette situation fragilisée qui avait ralenti les négociations avec Paris en vue d’une prolongation de contrat.

Dernièrement, le journal L’Équipe expliquait que Paris préférait attendre la fin de la saison avant de trancher sur l’avenir de son joueur, dont le statut est aujourd’hui remis en question. De son côté, Donnarumma s’interrogerait sur l’estime portée par le club à son égard, lui qui a, à certains moments, eu la sensation d’être traité comme un joueur lambda. Dernièrement, sa mise à l’écart face au Bayern Munich l’avait aussi touché, apprenait-on dans les colonnes du quotidien français.

Il n’y a pas de discussions avec Paris aujourd’hui

Ce vendredi, son agent Enzo Raiola, cousin du regretté Mino, a pris la parole dans un entretien accordé à la radio italienne Radio Sportiva. Il a d’abord rebondi sur l’actualité du moment, à savoir l’énorme choc entre son joueur et Wilfried Singo lors de Monaco - PSG mercredi. L’occasion de rassurer sur l’état de santé de Donnarumma : «j’étais présent au match, c’était à Monaco où j’habite. C’était un choc de le voir en direct. Tout le monde a vu le coup porté à son visage et on a immédiatement pensé à quelque chose de pire. Heureusement, d’après les examens effectués ces derniers jours et aujourd’hui encore, ça va mieux… il y avait beaucoup de peur, la faute était horrible car elle a effleuré les yeux. Ce sont des fautes qu’on voit dans les catégories inférieures, c’est vraiment étrange de voir ça en Ligue 1», a-t-il déploré.

Il n’a évidemment pas non plus évité l’autre grand thème du moment, en l’occurrence l’avenir de son joueur. «Une vision à long-terme en France ? Si on parle de contrat : non, puisqu’il expire en 2026, a-t-il rappelé. Nous verrons, actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous n’avons pas de prévisions. On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais. Rien ne peut être exclu, on verra dans les prochaines années. Mais aujourd’hui, pensons à cette saison, puis nous y réfléchirons.» Une petite façon de mettre la pression sur le PSG ? Probablement.