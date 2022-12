Coupe du Monde 2022 : adidas dévoile le ballon des demies et de la finale

Al Hilm ("le rêve" en arabe), dévoilé par adidas ce dimanche, est le nouveau ballon des derniers matchs de la Coupe du Monde 2022

Le ballon de la Coupe du Monde 2022 fait peau neuve. Alors que les acteurs de ce Mondial au Qatar évoluent depuis le début de la compétition avec Al Rihla ("le voyage"), adidas dévoile, ce dimanche, le nouveau ballon de la phase finale, Al Hilm, qui signifie "le rêve" en arabe. Pour être plus précis, il sera utilisé pour les demi-finales, la petite finale ainsi que la finale de la Coupe du Monde cette année. Ce nom a d'ailleurs été choisi « afin d’évoquer le crépuscule, l’heure à laquelle le soleil rougeoyant vient s’enfoncer derrière les dunes et le moment où certains rêves deviendront réalité sous les projecteurs du stade de Lusail où se déroulera la Finale », comme l'explique le communiqué d'adidas.

La suite après cette publicité

Les couleurs festives laissent place, sur cette nouvelle création de la marque aux trois bandes, à des touches de rouge et de noir sur un fond toujours aussi blanc. La couleur rouge fait ici référence à l’architecture générative caractéristique du Qatar ainsi qu’à son drapeau, alors que le ballon puise son inspiration dans les déserts entourant Doha. On y retrouve des motifs triangulaires suggérés sur un fond doré, en rappel à la couleur du trophée suprême de cette compétition reine du football.

La pointe de la technologie pour Al Hilm

Les amoureux du ballon rond en ont désormais pris l'habitude : ce ballon sera, come Al Rihla, connecté et bénéficiera « d’une technologie révolutionnaire qui a prouvé son utilité pour repérer automatiquement les hors-jeu et permettre la prise de décisions », précise adidas. « L’utilisation de données relatives à la position du ballon et des joueurs permet aux arbitres assistants vidéo d’optimiser le processus de décision en temps réel afin de proposer des matchs plus fluides aux fans. Cette technologie repose sur une intelligence artificielle qui exploite notamment les informations envoyées par les capteurs qui se trouvent à l’intérieur du ballon pour détecter et signaler automatiquement les hors-jeu. »

La firme aux trois bandes a également apporté de plus amples précisions techniques sur la composition de cette nouvelle sphère qui côtoiera les pelouses pour les quatre derniers matchs au Qatar. « Al Hilm est conçu à partir de données issues de tests rigoureux effectués dans les laboratoires adidas, dans des souffleries et sur le terrain ; il possède les mêmes facettes et la même texture de surface que son prédécesseur Al Rihla :

CTR-CORE : Une structure interne innovante spécialement conçue pour répondre aux exigences d’un jeu nerveux et précis, avec une rétention de forme et d’air optimale.

SPEEDSHELL : Le ballon, composé de 20 facettes, est couvert d’un revêtement en polyuréthane (PU) à la texture travaillée au niveau macro et microscopique. »

Un ballon toujours plus respectueux de l'environnement

Enfin, dans une optique éco-responsable en pleine période délicate dans le monde entier, adidas a pris le soin de souligner que les composants d'Al Hilm ont été sélectionnés avec la plus grande précaution « afin qu’il soit le premier ballon de phase finale de la Coupe du Monde dont la confection fait exclusivement appel des encres et des colles à base d’eau. » Place au jeu.