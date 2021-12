Youth League : éliminé, le LOSC termine sur une bonne note contre Wolfsbourg

Avec une victoire 1-0 arrachée contre Salzbourg lors de la précédente journée, Lille conservait un espoir de qualification en Youth League. Cependant tout s'est réglé avant le match des jeunes dogues avec la victoire 2-0 du Red Bull Salzbourg contre Séville sur des buts du Hongrois Samuel Major (74e) et du Croate Roko Simic (90e +1). La formation autrichienne termine première du groupe devant Séville qui ira en barrages et Lille qui passe à la trappe. Avec des buts d'Exauce Mpembele Boula (1re), Jose Manuel Bica Rels (62e) et Kaile Auvray (90e +3), Lille s'impose 3-0 et termine sur une bonne note malgré cette élimination.

Dans le groupe H, la Juventus termine première après une victoire 4-1 contre Malmö devant Chelsea barragiste après son match nul 1-1 contre le Zenit. Dans le groupe F, Manchester United termine en tête après une victoire contre les Youngs Boys (2-1) devant Villarreal barragiste après son nul 2-2 contre l'Atalanta. Enfin dans le groupe E, c'est Benfica avec un succès 1-0 qui termine en tête devant le Dynamo Kiev barragiste. Largués, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont terminé leur campagne sur une victoire 3-2 des Bavarois.

Les groupes de Youth League