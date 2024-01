Un deuxième club lâche l’affaire avec Karim Benzema

Annoncé sur le départ, Karim Benzema a fait savoir, via son entourage, qu’il n’avait pas prévu de quitter l’Arabie saoudite et Al-Ittihad cet hiver malgré ses relations compliquées avec le club de SPL. Depuis, les clubs intéressés se retirent du dossier. Dernièrement, Manchester United a jeté l’éponge et The Athletic nous apprend qu’un deuxième cador de Premier League s’est également retiré. Il s’agit de Chelsea. Le média anglais assure que les Blues ne veulent plus de ce transfert coûteux (surtout en termes de salaire) et ils priorisent désormais des talents plus jeunes.

Cela dit, un changement de club n’est toujours pas exclure pour l’attaquant français âgé de 36 ans. Selon les dernières informations de L’Équipe, une autre formation saoudienne serait disposée à l’accueillir. Une formation basée à Riyad, comme le sont par exemple Al-Hilal ou Al-Nassr. Des discussions seraient ainsi en cours. Affaire à suivre donc.