Un gros club européen dit déjà non à Karim Benzema !

Dans des propos relayés par L’Equipe du Soir dans la nuit de mardi à mercredi, Karim Benzema démentait toute envie de départ. « C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est », expliquait ainsi le joueur d’Al-Ittihad. Toujours est-il qu’actuellement, il continue de s’entraîner en marge du groupe, seul à Djeddah. Et Marcelo Gallardo ne lui fera aucun cadeau, tout comme bon nombre de supporters de son club qui ne sont pas satisfaits de son niveau de performance depuis son arrivée l’été dernier.

Les médias sont donc encore et toujours persuadés que KB9 est sur le départ. Parmi les options qui avaient été évoquées figurait celle d’un retour à l’Olympique Lyonnais, également démentie, mais par son entourage cette fois. Mais où pourrait donc rebondir Benzema ? Pour des raisons financières évidentes, la piste la plus probable semble mener à la Premier League.

Des raisons financières

Mais même là, ça s’annonce compliqué… Comme l’explique The Sun, Manchester United a déjà dit non à une possible signature de Karim Benzema. Le média explique qu’actuellement, une arrivée de la star française serait bien trop coûteuse pour les finances du club d’un point de vue salarial, alors que le club est en train de faire très attention à sa masse salariale et veut continuer de rester dans les clous du fair-play financier de la Premier League.

Le journal précise que Manchester United n’a même pas démarré les négociations avec l’entourage du joueur avant de prendre cette décision, ses dirigeants étant conscients que les demandes seront trop élevées et non-raisonnables. On peut donc imaginer que d’autres clubs qui peuvent potentiellement être attirants pour l’attaquant auront le même type de réflexion. Autant dire que si Benzema souhaite vraiment quitter Al-Ittihad dans un avenir très proche, il risque de devoir faire de gros sacrifices sur le plan financier…