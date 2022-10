LOSC : le coup de gueule d'Olivier Létang

Le président du LOSC l'a mauvaise. Battus sur le fil à Lorient (2-1), pourtant réduit à 10, ce dimanche pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, les Dogues ont encore perdu de précieux points dans la course à l'Europe, confirmant au passage leur début de saison compliqué dans l'Hexagone. Présent en zone mixte dans les couloirs du Moustoir après la partie, Olivier Létang a poussé un petit coup de gueule, qui aura pour but de servir d'électrochoc aux troupes de Paulo Fonseca au plus vite. « Je tiens à féliciter les Lorientais, qui ont joué avec leurs qualités, beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie », a-t-il d'abord souligné, dans des propos rapportés par RMC Sport, avant de laisser éclater sa colère.

La suite après cette publicité

« Ce qu'on a fait est inexcusable. On est à 13 points en neuf matchs, il faut que tout le monde se rende compte de la situation. Gagner doit être dans notre ADN, on ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Quand vous êtes à 11 contre 10, que vous revenez au score et que vous réussissez à perdre le match (…) c’est inexcusable. On va s’expliquer en interne. Forcément, il faut très très vite une réaction, dès le prochain match qui est un derby (face à Lens, dimanche prochain). Si on joue comme aujourd’hui, ce n’est même pas la peine de jouer le derby. Il faut qu'on soit beaucoup plus compétitifs. Je ne veux pas parler de faute professionnelle. Gagner, c'est une mentalité. C'est une culture au quotidien de gagner tout ce qu'on fait. Il faut aller chercher d'autres vertus. Il faut avoir une réaction d'ensemble. On ne peut pas se contenter de là où on est. Il faut tous se réveiller. »