OM : Steve Mandanda n'a pas peur de la concurrence et veut rester n°1

La suite après cette publicité

Gardien emblématique de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est toujours le numéro 1 dans les cages phocéennes. Cette saison encore, le capitaine olympien a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues et Yohann Pelé, son concurrent, n'a pas réussi à lui prendre sa place. L'ancien Manceau partant cet été, les dirigeants de l'OM vont devoir trouver un autre portier pour venir faire de la concurrence à l'international français, convoqué pour l'Euro 2020. Mais cette fois-ci, le board phocéen cherche plus un numéro 1 bis qu'un numéro 2. De quoi inquiéter le joueur de 36 ans ?

Face à la presse ce vendredi, avant le dernier match de la saison à Metz (38e journée de Ligue 1, dimanche à 21h), Steve Mandanda est resté confiant : «il n'y a rien à revendiquer ou à dire. On connaît la situation contractuelle des gardiens de but aujourd'hui à l'OM. Forcément, il y a une recherche des dirigeants pour prendre des gardiens et compléter cette liste. Après, personnellement, je suis là. La concurrence, je l'ai tout le temps on va dire avec mes performances. Je me dois d'être bon si je veux jouer, tout simplement, et c'est ce qui va se passer la saison prochaine. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça.»

Sampaoli : «Steve devra aussi se motiver pour rester à un haut niveau»

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Steve Mandanda est prêt à performer pour garder son statut de numéro 1. «Oui, sinon je serais parti et j'aurais arrêté. C'est catégorique, c'est sûr : si je sens que je n'ai plus la force, le niveau, il faut arrêter», a enchaîné l'ancien élément de Crystal Palace, confiant devant les journalistes. Les performances, à l'entraînement ou en match, feront donc forcément la différence. Et avant son passage en conférence de presse, Jorge Sampaoli lui a mis un petit coup de pression.

«L'avantage de Steve, c'est son expérience au club, c'est un emblème du club. Le gardien supplémentaire, s'il vient, devra avoir la capacité d'être en concurrence avec un joueur qui est très important au sein de l'institution et qui est un modèle pour tous dans le vestiaire. Steve fait partie de l'histoire du club, il devra aussi se battre avec un concurrent. Un joueur comme Steve devra aussi se motiver pour rester à un haut niveau et pouvoir être en concurrence», a déclaré le technicien argentin. Rendez-vous la saison prochaine pour un potentiel duel.