L’Atlético de Madrid se prépare à un départ historique

Et si l’Atlético de Madrid était en train de préparer une nouvelle ère ? Le départ de Diego Simeone n’est pas dans les tuyaux mais cette possibilité commence à circuler dans les arcanes. Le nouveau directeur du football, Carlos Bucero, arrivé en janvier 2024, planche sur cette éventualité même si le technicien argentin possède un contrat jusqu’en 2026. Quoi que fasse le Cholo, le club de la capitale espagnole entre dans une phase de changement.

La suite après cette publicité

L’avenir d’Andrea Berta n’était pas vraiment assuré non plus. Le directeur sportif, arrivé en 2013 chez les Matelassiers, occupe ses fonctions actuelles depuis 2016. Malgré son historique, l’Italien est dans le viseur de Bucero, comme nous vous l’expliquions lundi. Poussé vers la sortie, l’ancien dirigeant du Genoa préfère soigner sa sortie et s’en aller de lui-même, assure AS. Il devrait quitter ses fonctions d’ici la fin de l’année. C’est un soutien de moins pour Simeone.