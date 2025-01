L’offre fabuleuse de DAZN pour suivre toute la Ligue 1

La Ligue 1 2024-2025 nous régale semaine après semaine, notamment grâce à ses locomotives que sont le PSG et l’OM. Et justement, ce week-end, pour la 19e journée du championnat, ils seront de nouveau à l’honneur sur DAZN. Le PSG recevra le Stade de Reims samedi soir au Parc des Princes. L’occasion de voir les premiers pas de la nouvelle recrue phare du club parisien, Khvicha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout puisque pour clôturer cette journée, vous aurez droit au bouillant OGC Nice-OM. La rivalité est instaurée entre les deux clubs du sud de la France, avec des matches hauts en couleur. L’OM aura à coeur de faire oublier son match nul face à Strasbourg dimanche dernier mais aura fort à faire face au 5e du classement. Vous pourrez aussi observer les déplacements de Lille à Strasbourg samedi et de l’OL à Nantes dimanche.

Toute la L1 jusqu’à la fin de la saison !

Pour ne rien rater, vous bénéficiez encore de l’offre somptueuse de la part de DAZN. En effet, pour voir TOUS les matches jusqu’à la fin de la saison, il vous suffira de vous procurer le "Pass Mi-Saison" à 69 €. Un achat, et tout est réglé, vous aurez accès à 100 % de la Ligue 1 jusqu’à la 34e journée le 18 mai prochain ! On vous le rappelle, DAZN est le diffuseur exclusif de 8 rencontres par journée, et le 9e et dernier match est à retrouver en différé, à partir de minuit le jour même.

La suite après cette publicité

Vous l’avez compris, si vous n’aviez pas encore craqué, c’est le moment ou jamais de souscrire à cette offre qui vous offre tout, d’un seul coup, jusqu’à la fin de la saison, et ce en toute légalité. Le championnat est plus que jamais ouvert, avec 5 équipes qui se tiennent en 6 points entre la 2e et la 6e place du classement. Le suspense est présent et le sera jusqu’à la dernière journée de Ligue 1.

Le PSG, l’OM, l’OL, Lille, Lens, Monaco et tous les autres, retrouvez votre club préféré tous les week-ends sur DAZN pour vivre l’épilogue de la saison 2024-2025. Qui sera champion ? Qui sera qualifié pour la Ligue des Champions ? Qui sera relégué ou barragiste ? Pour le savoir, une seule solution, s’abonner à DAZN. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez également de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

La suite après cette publicité

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !