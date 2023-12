Le Bayern Munich a désigné ses 6 indésirables

Le Bayern Munich est fixé. Hier, les Allemands ont appris qu’ils affronteront la Lazio en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Le pire a été évité pour les hommes de Thomas Tuchel, qui avaient plus de chances que tout le monde de tomber sur le Paris Saint-Germain, présent dans le pot 2. Maintenant qu’il connaît l’identité de son futur adversaire, le club allemand va pouvoir se concentrer sur le mercato d’hiver. En effet, les pensionnaires de l’Allianz Arena veulent apporter du sang neuf dans divers secteurs de jeu.

Une priorité nommée Sané

Ce n’est pas une surprise, TT attend de sa direction qu’elle lui offre un nouveau défenseur central après la blessure de Matthijs de Ligt. Bild ajoute qu’un élément polyvalent, pouvant évoluer à droite est recherché en priorité. Les noms de Clément Lenglet (Aston Villa en prêt) ou encore de Ronald Araujo (FC Barcelone) sont cités. Un numéro 6 risque aussi de débarquer en Bavière. João Palhinha (Fulham) ou Martin Zubimendi (Real Sociedad) sont ciblés par les champions d’Allemagne, qui ont déjà recruté Bryan Zaragoza et Nestory Irankunda pour cet été.

En parallèle, la direction a également réglé les dossiers Manuel Neuer (37 ans) et Sven Ulreich (35 ans). Ils ont tous les deux prolongés leurs contrats. Thomas Müller (34 ans) en a fait de même puisqu’il a signé un nouveau bail jusqu’en juin 2025. Une année charnière pour plusieurs joueurs de l’écurie munichoise. En effet, trois joueurs de l’équipe seront en fin de contrat dans un an et demi. Les dirigeants ne veulent pas arriver en position de faiblesse et travaillent sur ces dossiers selon Bild. Leur priorité est de blinder Leroy Sané (27 ans), que Tuchel adore et veut absolument garder.

La porte est ouverte pour 6 joueurs

L’Allemand n’a pas encore pris sa décision, l’idée de continuer à Munich n’est pas écartée.« Je joue ici depuis 2020, je me sens généralement à l’aise et j’apprécie vraiment que le club ait envoyé des signaux indiquant qu’il souhaite prolonger mon contrat avec moi. Cela me fait du bien et me rend heureux. Bien sûr, je parlerai d’abord au Bayern», a-t-il confié à Bild. Dans la même situation contractuelle que Sané, Joshua Kimmich (28 ans) et Alphonso Davies (23 ans) ne seront pas retenus, tout comme Leon Goretzka (28 ans) et Serge Gnabry (28 ans), qui sont tous les deux sous contrat jusqu’en 2026.

Concernant Kimmich, il négocie seul avec son club et sans agent, lui dont le profil ne satisfait pas totalement Tuchel. Son nom a été cité au Barça et à Manchester City. Davies, lui, est apprécié par le coach allemand mais il demande une fortune pour prolonger. D’autant que le Real Madrid est à ses trousses. Enfin, le Bayern Munich doit régler les cas d’Éric Maxim Choupo-Moting (34 ans) et de Bouna Sarr (31 ans). Les Bavarois envisagent un départ du Camerounais cet hiver, alors que l’Arabie saoudite est là pour lui. Concernant l’ancien de l’OM, il s’est blessé il y a peu de temps au genou gauche. Même sans cela, les Allemands ne comptaient pas lui offrir de prolongation. La porte est donc ouverte pour 6 éléments du groupe de Tuchel.