Vidéo, LdC : Griezmann redonne l’espoir à l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid a besoin d’une victoire pour conserver l’espoir d’une qualification en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Battus à l’aller par l’Inter (1-0), les Espagnols ont pourtant mal démarré avec cette ouverture du score signée Di Marco (33e), mais dans la foulée, Griezmann a égalisé (35e), remettant son équipe dans le match.

La suite après cette publicité

Le Français, de retour de blessure après trois semaines d’absence, a sans doute inscrit l’un de ses buts les plus importants de ces derniers mois, pas le plus beau en revanche. Il a profité d’un ballon de Koke par-dessus la défense mal dégagé par Pavard pour se retourner et marquer en pivot du gauche. L’Atéltico a toujours un but de retard en scores cumulés.