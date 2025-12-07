Sergio Ramos confirme son départ du Mexique

Sergio Ramos a confirmé qu’il disputait son dernier match au Mexique après l’élimination de Rayados de Monterrey en demi-finales du Torneo Apertura. Monterrey s’est incliné 3-2 lors du match retour contre Toluca, après avoir remporté 1-0 la rencontre aller. Champion en titre, Toluca accède donc à la finale face à Tigres grâce à une meilleure position au classement de la phase régulière. Suite à cette défaite, l’ancien Parisien, dont le contrat se termine à la fin de l’année, est libre de signer avec n’importe quel club.

« Nous sommes tristes, mais avec la conscience tranquille d’avoir tout donné sur le terrain. Il faut apprendre, se relever et savoir que cela fait aussi partie du football. La plus grande peine est de ne pas avoir offert une nouvelle finale aux supporters, qui sont ceux qui le méritent le plus. Merci toujours pour votre soutien. Allez Monterrey ! », a-t-il réagi sur les réseaux sociaux. Ramos a inscrit un dernier but sous les couleurs des Rayados en convertissant un penalty pour réduire l’écart à 3-1 (58e), mais son équipe n’est pas allée au-delà du 3-2, et la légende du Real Madrid dit donc au revoir au football mexicain.