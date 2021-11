Vidéo : le Portugal de Ronaldo se fait fracasser par la twittosphère

La suite après cette publicité

Le Portugal a vu son billet pour le Mondial 2022 lui filer entre les doigts dans les tout derniers instants. Un but de Mitrovic envoie la Serbie au Qatar, alors que Cristiano Ronaldo et les seins devront passer par les barrages. Une terrible désillusion pour CR7 qui pourrait bien ne pas disputer sa dernière Coupe du Monde. Mais pas de panique. La Twittosphère y voit l'occasion pour le quintuple ballon d'or de briller de nouveau et de sauver sa nation, comme ce fut le cas en 2014 lors du barrage entre le Portugal et la Suède, théâtre d'un duel de titans entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Ça tombe bien puisque la Suède fait partie des potentiels adversaires du Portugal...