Le plan du Real Madrid pour ne pas faire exploser son vestiaire avec Mbappé

Kylian Mbappé n’est pas encore là, mais c’est déjà tout comme. Depuis plusieurs années, le Français suscite l’attention des médias espagnols, qui multiplient les articles ou les sujets sur le Bondynois. Ces derniers jours, ils en ont eu pour leur compte puisque le joueur de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne serait plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si KM7 n’a pas dévoilé sa future destination, il va sans surprise poser ses valises à Madrid. Après plusieurs échecs, le club de Florentino Pérez va enfin mettre la main sur le capitaine des Bleus. Mais pas à n’importe quel prix.

Ce mardi, El Chiringuito a dévoilé les dessous financiers de l’opération Mbappé. Contrairement à ce qui a pu être annoncé par le passé, le champion du monde 2018 va gagner moins d’argent qu’au PSG. Ainsi, il devrait empocher un salaire de 14 M€ nets par saison ainsi qu’une prime à la signature de 40 M€. De plus, l’attaquant tricolore touchera 100% de l’argent des contrats passés avec ses partenaires avant son transfert à Madrid. Cependant, il versera à son club 20% des revenus liés aux contrats signés avec ses nouveaux sponsors en tant que joueur du Real Madrid.

Aucune star ne sera sacrifiée

A priori, il ne devrait donc pas y avoir de gros soucis avec ses futurs coéquipiers en ce qui concerne l’aspect économique. En revanche, des questions se sont rapidement posées sur son rôle et sa place au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti. Depuis quelques mois, certains médias ont évoqué de possibles victimes en cas d’arrivée de Mbappé. Les noms de Rodrygo ou encore de Vinicius Jr ont été cités. Mais Florentino Pérez et ses équipes ont été très clairs au sein du club : «on ne touche pas aux jeunes.» Les deux Brésiliens, mais aussi Fede Valverde, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouameni ne sont pas en danger.

Mais ils ne sont pas les seuls. D’après Relevo, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne veulent vendre aucun joueur. Aucune star ne sera donc sacrifiée pour faire de la place au Français. «Si quelqu’un doit s’inquiéter, ce sont les adversaires,» clame-t-on dans les bureaux de Valdebebas. Le média ibérique précise que les Madrilènes ont besoin de tous les joueurs, y compris Endrick, et que la stratégie mise en place ces dernières années avait été étudiée pour faire en sorte qu’un nouveau Galactique puisse arriver sans bouleverser le groupe, que ce soit sportivement et économiquement.

Des idées sur le futur plan de jeu

Une bonne nouvelle pour le vestiaire, très content de pouvoir compter sur KM7, en particulier Vini Jr. Malgré tout, les Merengues pourraient ouvrir la porte pour plusieurs joueurs dont Luka Modric, Dani Ceballos ou Fran Garcia. Malgré l’ombre d’Alphonso Davies, Ferland Mendy est toujours apprécié par Ancelotti. Brahim, lui, pourrait rapporter gros en cas de départ même si l’idée est qu’il continue à Madrid. Peu utilisé, le jeune Arda Güler pourrait, lui, être prêté. Le Real Madrid 2024-25 pourrait donc subir quelques petites retouches.

Relevo explique que le onze de la saison prochaine pourrait être le suivant : Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Davies (si le Canadien signe) ; Kroos (ou Tchouameni), Bellingham, Valverde ou Camavinga ; Rodrygo, Mbappé et Vinicius. Une équipe qui aurait fière allure. La publication espagnole évoque un possible 4-3-3 voire un éventuel 4-2-3-1 si Toni Kroos ne prolonge pas son contrat cet été. Ce qui est sûr, c’est que Mbappé viendra pour jouer a priori en tant que n°9, puisque le côté gauche (son poste de prédilection) est occupé par Vini Jr. On pourrait aussi imaginer une attaque à deux têtes avec l’un des Brésiliens. Un casse-tête pour Ancelotti, qui aura des problèmes de riche.