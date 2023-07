Atlético : Diego Simeone lance un avertissement à João Félix

La suite après cette publicité

Après un prêt de six mois à Chelsea, João Félix a retrouvé l’Atlético de Madrid. Mais le Portugais ne compte pas s’éterniser dans la capitale, lui qui a déclaré sa flamme au FC Barcelone. Questionné par AS au sujet de l’ancien joueur de Benfica, Diego Simeone a été très clair.

«Le plus important, c’est qu’aucun de nous dans l’équipe n’est plus important que l’Atlético. L’Atlético est plus important que nous. Quand on arrive au club, il y a des valeurs comme l’engagement, l’humilité, le respect… Jusqu’au dernier jour il faut se donner. Personne, mais personne n’est au-dessus de l’Atlético.» João Félix est prévenu !

