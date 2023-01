Les mots forts de Dani Alves en prison

La suite après cette publicité

Voilà plus d’une semaine que Dani Alves est entré en prison. Accusé de viol sur une jeune femme de 23 ans, le latéral brésilien a été incarcéré sans caution, au vu du nombre de preuves accablantes retenues contre lui. Et tous les éléments qui ont fuité dans la presse depuis n’invitent pas à penser qu’il sera libéré dans un avenir proche, alors que le Brésilien aurait donné des versions des faits contradictoires aux inspecteurs…

Autant dire que ça sent plutôt mauvais pour lui, même si les médias rapportent que derrière les murs de la prison, il a été particulièrement bien accueilli par ses co-détenus, qui n’hésitent pas à lui demander des autographes. Le principal concerné ne vivrait en revanche pas spécialement bien la situation, et La Vanguardia a d’ailleurs recueilli des propos tenus par l’ancien du Barça et du PSG en prison.

Alves affirme ne pas avoir peur

« Le footballeur, il est resté dehors, ici je suis un détenu de plus. J’accepterai tout ce qui vient », a-t-il lancé à ses collègues incarcérés, tentant de rester toujours positif. « Je suis parti de chez moi à 15 ans seulement. J’ai surmonté des situations difficiles et compliquées dans ma vie. C’en est juste une nouvelle qui passera aussi. Je n’ai peur de rien », a-t-il ajouté, alors qu’il a rejoué au foot dans le centre pénitentiaire de Brians II où il a récemment été transféré.

Lors de ses conversations avec le reste des détenus, le Brésilien insiste sur le fait que la relation sexuelle avec la plaignante était consentie, et il espère donc pouvoir sortir de prison relativement rapidement. Seulement, la presse espagnole indique que lorsque les autres prisonniers insistent et demandent plus de détails sur l’affaire, le latéral droit a tendance à esquiver la conversation et rester silencieux…