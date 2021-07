Liverpool : l'émouvant message de Virgil van Dijk après son retour sur les terrains

285 jours après, Virgil van Dijk a rejoué. Le 17 octobre dernier, l’international néerlandais s’était blessé à la suite d’une sortie hasardeuse de Jordan Pickford, lors d’un match entre Liverpool et Everton. Opéré des ligaments du genou droit, il a donc fait son retour jeudi, à l’occasion d’un match amical face au Hertha Berlin. Même si son équipe a perdu (4-3), Virgil van Dijk s’est réjoui d’avoir enfin pu rejouer.

« C’est difficile d'exprimer ce que je ressens, mais c’est important pour moi de dire que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de tant de personnes incroyables. Le chirurgien, mes physios, mes entraîneurs et le personnel qui ont été avec moi depuis le premier jour. Mes coéquipiers pour m'avoir donné de l'énergie et m'avoir permis de garder la tête haute. Les fans pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements. Et surtout, ma famille, car sans elle, je ne serais rien. Merci. Le travail ne s'arrête pas maintenant. Il ne fait que commencer. Nous continuons ! », a-t-il déclaré sur Twitter.

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021