Javier Tebas s'en prend encore au PSG après la prolongation de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Dans le rôle du gendarme financier, Javier Tebas n'a rien à envier aux plus grandes instances de contrôle sur la scène mondiale. Intransigeant au moment de dénoncer, publiquement, les clubs qu'il estime en dehors des clous, le président de LaLiga s'en prend d'ailleurs régulièrement au FC Barcelone, actuellement en grandes difficultés économiques. Mais les Catalans ne sont pas les seuls cibles du dirigeant espagnol. Ne goûtant que très peu aux opérations effectuées par Manchester City avec Erling Haaland ou du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, Javier Tebas ne cesse de clamer son amertume.

Présent, vendredi dernier, dans l’édition 2022 de la MARCA Sport Weekend, l'avocat espagnol était notamment revenu sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, assurant vouloir aller beaucoup plus loin pour avoir gain de cause. «Il est impossible que le PSG ait pu boucler l’opération Mbappé avec le règlement actuel du fair-play financier. Nous n'allons pas seulement nous en tenir à l'UEFA. Nous irons devant les justices française et suisse. Ça suffit. Il faut arrêter cela. C'est l'une des choses dont le Real Madrid s’est plaint. Ils ont raison et nous allons les soutenir pour le bien du football européen», lançait ainsi le président de LaLiga, dans des propos rapportés par MARCA. Et ce lundi, le natif de San José s'est une nouvelle fois emporté lors d'une réunion avec l’Association de la presse sportive de Valladolid.

Javier Tebas va attaquer le PSG en justice !

«Je ne défends pas Madrid dans l'affaire Mbappé, je défends le football européen. Autoriser ces opérations hors marché alors que ces clubs sont déjà hors marché... est plus dangereux que la Super League. Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 M€, ils en traînent déjà 300... et ils vont renouveler Mbappé avec ces montants. Ils vont devoir tricher, je ne sais pas s'ils vont devoir payer en dehors de l'environnement français ou engraisser les sponsors, ce qu'ils font déjà. Au sujet de City, Raiola avait été très clair sur la question des commissions. Ils ont dû faire quelque chose, car Haaland demandait plus aux clubs en plus des 60M€ qui ont été payés. Cette semaine, nous dénoncerons également le PSG, la semaine dernière nous l'avons fait avec City».

Interrogé par la suite sur les propos de Nasser Al-Khelaifi qui avait déclaré que Tebas avait «peut-être peur que la Ligue 1 soit meilleure que la Liga», l'homme fort de l'instance espagnole n'a alors pas hésité à critiquer la place du PSG dans l'élite du football français : «nous voulons une industrie forte. Mbappé est resté au PSG et n'a pas retiré d'atouts du championnat espagnol. Mais depuis des années, la Ligue 1 donne une image dans laquelle le PSG représente 40% de la masse salariale, c'est déstructuré à plusieurs niveaux. Au niveau audiovisuel, avec Messi, avec Neymar... et elle continue à gagner 70 millions alors que LaLiga gagne 900 millions». L’énième épisode d’une longue passe d’armes entre Tebas et le club de la capitale...