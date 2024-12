Christophe Dugarry assassine Luis Enrique

Ces derniers jours, Luis Enrique en prend plein la tête. Et l’entraîneur du PSG a de nouveau pris cher ce lundi soir sur RMC Sport, où Christophe Dugarry l’a rhabillé pour l’hiver et toutes les autres saisons. «Le mec deux heures avant le match, il pond un truc, il pense que c’est une Game Boy ou un jeu d’ordinateur où tu manœuvres les mecs comme tu veux car tu es tellement brillant, intelligent, que tu as pensé à des trucs qu’ils sont capables de faire. Je l’ai connu ça, c’était au Barça justement avec Louis van Gaal. Il m’expliquait que je pouvais jouer numéro 6. Voilà, c’était son truc.» Le champion du monde 98 a précisé que ce n’était pas pour cette raison qu’il avait raté son passage en Catalogne, mais que cette façon de faire est problématique à ses yeux. Et c’est justement ce qu’il reproche aujourd’hui à Luis Enrique, qui va «perdre son vestiaire» selon lui au PSG si jamais il poursuit sur cette lancée.

«Quand tu es un joueur, que tu ne joues pas à ton poste et qu’en plus, tu n’arrives pas à être performant à un poste qui n’est pas le tien, où tes compétences sont mises à mal… Je pense à Kang-in Lee, je pense à l’arrière-droit ou l’arrière-gauche qui se retrouve avant-centre, à tout un tas de joueurs qui se retrouvent obligés de permuter. Les deux attaquants face au Bayern Munich qui ne sont pas des attaquants, qui sont des joueurs de couloir qui se retrouvent à jouer attaquant comme ça. Tu le vois, ils sont perdus. Depuis le début, on voit qu’ils sont perdus. Ils sont dans une espèce de système stéréotypé. Ils n’ont aucune possibilité de jouer véritablement leur jeu. Après le match face au Bayern Munich, Luis Enrique t’explique qu’il est content de ce qu’il a vu, que c’était bien. Ce que dit Luis Enrique, c’est de la communication. Ce que dit Nasser (Al-Khelaïfi), c’est de la communication (…) Quand on te sort une composition d’équipe deux heures avant le Bayern Munich et que les joueurs n’ont rien compris, je te garantis que les joueurs vont commencer à avoir une paire de glande. Le père Luis Enrique qui se prend pour Dieu le Père, qui croit qu’il a tout vu et tout connu, qu’il a inventé le football… Une composition se fait en fonction des qualités et des défauts de tes joueurs, tu ne peux pas leur inventer des qualités qu’ils n’ont pas !» Le message est passé…