Le casting 5 étoiles de la Belgique pour son poste de sélectionneur

Qui sera le nouveau sélectionneur de la sélection belge pour 2023, et plus si affinités ? C’est la question que se pose les supporters des Diables Rouges depuis la démission de Roberto Martinez après l’élimination en phase de poules de la Coupe du Monde 2022. Après la demi-finale perdue en 2018, cette sorite prématurée du Mondial qatari n’a pas été digérée par le technicien espagnol, en pleine relation compliquée avec les cadres du vestiaires. Et si le coach de 49 ans n’a pas attendu longtemps avant de reprendre du service en devenant le nouvel entraîneur du Portugal, la RBFA (Royal Belgian Football Association) lui cherche toujours un successeur, à moins de deux mois de la prochaine trêve internationale, synonyme d’entrée en lice dans les qualifications pour l’Euro 2024, prévu en Allemagne.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines, pléthore de noms ont été dévoilés par la presse du plat pays pour venir insuffler un nouveau souffle dans une sélection en fin de cycle et un dernier effectif vieillissant. Le plus évoqué était celui de Thierry Henry, adjoint de Roberto Martinez - qui souhaite reprendre du service, mais le champion du monde 1998 a démenti l’information, qui plaisait pourtant à plusieurs internationaux, comme Loïs Openda, Toby Alderweireld ou encore Romelu Lukaku. S’en sont suivis les rumeurs Andrea Pirlo (actuellement sur le banc du Fatih Karagümrük), Claude Puel (libre de tout contrat) et même Hervé Renard, sélectionneur de l’Arabie Saoudite, qui n’a pas attendu longtemps avant de mettre court aux bruits de couloir, affirmant qu’il est toujours engagé dans son travail avec les Faucons Verts. L’ancien coach de Lille et Sochaux aurait eu l’occasion de devenir le premier sélectionneur français de l’équipe nationale belge.

À lire

Supercoupe d’Arabie saoudite : première défaite pour Cristiano Ronaldo avec Al Nassr

Trois noms sortent du lot

À un peu plus de deux semaines après la date butoir (10 janvier) pour les candidats de transmettre leur CV à la haute instance du football belge, trois noms seraient favoris pour prendre les rênes des Diables Rouges. En effet, à en croire les indiscrétions du quotidien Het Nieuwsblad, la short-list est composé de Mauricio Pochettino, André Villas-Boas et Joachim Löw, tous étant libres de tout contrat. Petite surprise : Thierry Henry, qui connaît bien le contexte et la sélection belge, n’est pas dans les plans de la RBFA, qui souhaite miser sur un profil expérimenté. Parmi les trois candidats ressortis par la publication néerlandophone, seul Löw semble le mieux connaître le football de sélection, lui qui a dirigé l’Allemagne lors de son sacre en Coupe du Monde 2014 au Brésil, son dernier titre avec la Mannschaft avant une élimination à l’Euro 2016 face à l’équipe de France, une sortie surprenante en poules lors du Mondial russe en 2018 et la fin de son parcours au Championnat d’Europe 2020 face à l’Angleterre, malheureux finaliste de cette édition.

La suite après cette publicité

Quant aux deux autres coaches passés par la Ligue 1, Mauricio Pochettino et André Villas-Boas, c’est en quelque sorte un Classico entre les anciens entraîneurs, respectivement, du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Le technicien argentin, limogé par le club de la capitale à l’été 2022, aurait toujours une belle cote dans le Vieux Continent, ayant également l’avantage d’avoir côtoyé les deux défenseurs belges Toby Alderweireld et Jan Vertonghen à Tottenham durant cinq saisons (2014-2019). Quant au Portugais AVB, démis de ses fonctions de la formation phocéenne au printemps 2021,est toujours à la recherche d’un nouveau défi et pourrait lui aussi profiter de la connaissance de quelques Diables Rouges durant sa carrière de coach de club, pour avoir dirigé Vertoghen - lui aussi chez les Spurs, Lukaku (à Chelsea), Axel Witsel et Nicolas Lombaerts (Zenit). Le quotidien ajoute que ces trois noms, pourtant connus de la scène européenne, ne seraient pas vraiment viables sur le plan sportif pour reprendre le flambeau de Roberto Martinez. Affaire à suivre…