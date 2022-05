Southampton : Armando Broja a de nombreux courtisans

Selon GOAL, l’avant-centre de Southampton Armando Broja serait sur les tablettes de nombreux clubs anglais et européens. L’Albanais de 20 ans qui est prêté par Chelsea aux Saints jusqu’à la fin de la saison, intéresserait plusieurs clubs de Premier League comme West Ham, Newcastle et également Southampton qui souhaiterait le conserver, ainsi que des cadors de Serie A comme l’AC Milan, l’Inter et Naples.

La suite après cette publicité

Les Blues devront donc faire un choix cet été pour leur attaquant qui est engagé avec eux jusqu’en juin 2026, soit lui laisser sa chance avec l’équipe première, soit le laisser quitter le club, sachant qu’un transfert serait estimé à environ 30 millions d’euros. Cette saison, l’international albanais a disputé 38 matches avec les Saints, inscrit neuf buts et délivré une passe décisive.