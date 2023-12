PSG - Metz : Vitinha poursuit son ascension fulgurante dans la hiérarchie parisienne

Assuré d’être sacré champion d’automne, le Paris Saint-Germain accueillait le FC Metz au Parc des Princes, lors de la 17ème journée de Ligue 1 ce mercredi soir. Une occasion de faire le plein de confiance et de points avant de profiter d’une petite trêve pour les fêtes de fin d’année. Au cours de cette dernière rencontre de l’année civile, les Parisiens ont verrouillé un succès (3-1) face aux Grenats grâce notamment à une très belle prestation du milieu portugais, Vitinha. Pourtant l’ancienne pépite du FC Porto ne traversait pas la meilleure des périodes ces dernières semaines avec notamment des prestations en dents de scie. A quelques jours de Noël, la lumière est bien venue du natif de Santo Tirso et le Parc des Princes peut le remercier.

Son entraîneur Luis Enrique avait déjà expliqué publiquement tout le bien qu’il pensait de son joueur : «Vitinha peut jouer comme 8 comme 6, mais pour un style de jeu comme le nôtre, il aura du temps en 6. Quand vous avez envie de jouer et que vous avez la qualité, vous pouvez jouer à beaucoup d’endroits différents. Je suis sûr qu’il préférerait jouer dans sa position naturelle, mais il a cet état d’esprit de haut niveau pour jouer à différentes positions», avait expliqué le tacticien espagnol il y a quelques jours. Face au FC Metz, Vitinha a remis le couvert pour porter le milieu parisien, pourtant en grande difficulté ces derniers temps entre un Manuel Ugarte en nette méforme et un Warren Zaïre-Emery fraîchement de retour de blessure.

Un but, une passe et le Parc s’enflamme !

Titularisé dans le 3-4-2-1 à côté de Manuel Ugarte, Vitinha a tout simplement sorti un chef d’œuvre face à Metz. Le Portugais a terminé la rencontre avec 92% de passes réussies sur plus de 80 ballons touchés durant la rencontre. Il a perdu très peu de ballons, tout en étant l’un des éléments de l’axe parisien à se projeter le plus. En attaque, l’ancien joueur de Porto s’est parfaitement démarqué pour ouvrir le score. Trouvé côté droit, son coéquipier sud-corén, Kang-In Lee, a enroulé un ballon rentrant devant le but. Au premier poteau, Vitinha a devancé la défense messine pour marquer du pied droit à bout portant (49e) : «Kang-in a débuté entre les lignes, mais on voulait avoir plus d’espaces sur le côté droit ensuite. On essaye de générer plus de situations, ça me permet de changer ma manière de jeu, sans faire de changements, c’est très important. J’en demande toujours plus à mes joueurs», a commenté Luis Enrique, soulignant l’importance des pistons pour le jeu axial. Acclamé par le Parc des Princes sur plusieurs touches de balle, il a même enflammé le stade sur un petit numéro de dribbles proche du rond central pour repartir rapidement vers l’avant en transition.

Un buteur qui devient passeur. En effet, sur le deuxième but parisien, si Kylian Mbappé s’offre les projecteurs avec cette magnifique frappe enroulée en lucarne, c’est bien le milieu portugais qui réalise le gros travail au départ de l’action pour s’offrir donc une passe décisive en plus (60e). Voilà un bon moyen de boucler son année avec 5 buts et 2 passes décisives en championnat sur cette première partie de saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur parisien derrière les 18 réalisations de Kylian Mbappé. Parce que si Warren Zaïre-Emery reste la coqueluche de tous les Parisiens de par sa maturité impressionnante, il ne faut pas oublier que discrètement, dans l’ombre du chouchou francilien de 17 ans, Vitinha est en train d’endosser un costume prépondérant - celui du milieu leader et régulier dans l’axe parisien. Voilà de quoi atténuer le départ estival de Marco Verratti ou peut-être d’envoyer un message à la future concurrence brésilienne nommée Gabriel Moscardo…