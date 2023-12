PSG : Manuel Ugarte n’est plus que l’ombre de lui-même

Où est passé le Manuel Ugarte des premières semaines en terres parisiennes ? Rapidement encensé pour ses qualités physiques hors normes, son omniprésence dans le duel et sa capacité à récupérer d’innombrables ballons au milieu de terrain, l’international uruguayen (13 sélections) vit, aujourd’hui, une période bien plus délicate sous le maillot des Rouge et Bleu. Remplaçant sur la pelouse du Borussia Dortmund, pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le numéro 4 parisien était de retour dans l’entrejeu parisien dimanche dernier, lors du nul (1-1) concédé par les siens face au LOSC.

Bien loin de ses débuts impressionnants en août et septembre derniers, le joueur de 22 ans a finalement rendu une nouvelle copie très décevante lors de cette 16e journée de Ligue 1. Trop facilement dépassé sur certaines actions, à l’image de sa faute commise sur Angel Gomes qui lui a valu un carton jaune (18e), et bien moins impactant à la récupération (4 petits ballons grattés, 3 duels remportés sur 9 disputés), il a finalement cédé sa place à Achraf Hakimi dans la foulée du penalty inscrit par Kylian Mbappé (66e). Un nouveau match sans pour le natif de Montevideo, renforçant logiquement les doutes sur son aptitude à enchaîner, sur la durée, les prestations de haut niveau.

Ugarte est dans le dur !

Souffrant aujourd’hui de la comparaison avec Warren Zaïre-Emery, essentiel au collectif parisien, le droitier d’1m82 n’y arrive plus. Un constat d’ores et déjà partagé par l’AC Milan alors que L’Equipe révélait dernièrement que «les milieux milanais s’étaient étonnés, en privé, du peu de dureté d’Ugarte», tout en soulignant «le contraste avec son jeune coéquipier français». S’il n’est pas le seul à blâmer en terres lilloises - la prestation de Kang-In Lee demeure elle aussi insuffisante - Ugarte n’a, quoi qu’il en soit, plus le même impact et le jeu parisien en paie les conséquences. Malgré une emprise globale face aux Dogues (58,8% de possession de balle pour les hommes de Luis Enrique), le PSG a ainsi régulièrement subi les assauts nordistes, souvent menés par Edon Zhegrova ou encore l’intensité mise par Nabil Bentaleb et Benjamin André au milieu de terrain.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 16 26 11 4 1 39 13 4 Lille 28 16 8 7 7 2 20 12

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien joueur de Famalicão préférait, cependant, retenir l’état de la pelouse et le manque de réalisme offensif des siens pour justifier le résultat final. «Lille est très fort, notamment à domicile. Je pense nous avons été meilleur sur le match, mais il nous a manqué quelques détails pour l’emporter. Ce qu’il a manqué ? Il faut parler du terrain qui nous a handicapés, mais ça n’est pas tout. On a des occasions, mais il nous a manqué du réalisme devant le but, le football est comme ça, c’est une question de réalisme, c’est ce qu’il nous a manqué aujourd’hui», jugeait ainsi le milieu parisien au micro de Prime Vidéo. Une réaction est désormais attendue contre le FC Metz, ce mercredi soir, pour la dernière journée de la phase aller du championnat de France…