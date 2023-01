L’Atlético de Madrid a trouvé le remplaçant de João Felix

La suite après cette publicité

João Felix à Chelsea, ce n’est plus qu’une question de détails. Comme annoncé lundi par The Athletic, Chelsea aurait conclu un accord verbal pour recruter João Felix (23 ans), en prêt. Les Blues devraient payer un montant de 11 millions d’euros pour l’enrôler, alors que Manchester United et Arsenal avaient sollicité les Colchoneros pour l’enrôler. Mais Felix a davantage été attiré par le projet des Blues et est aujourd’hui à Londres pour régler les dernières formalités de son prêt.

La presse espagnole informe que l’Atlético de Madrid a déjà choisi le remplaçant de João Felix et il se trouve en Liga. Comme le rapporte la Cadena SER, le joueur néerlandais du FC Barcelone, Memphis Depay, est le joueur choisi par la direction madrilène pour remplacer l’international portugais. En manque de temps de jeu avec les Blaugranas, Memphis Depay était pressenti depuis plusieurs mois pour un départ de la Catalogne.

En effet, l’ex-capitaine de l’Olympique Lyonnais s’était engagé en juin 2021, libre de tout contrat, au Barça. Après des débuts prometteurs, il avait été bousculé par des pépins physiques et les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres ne l’ont pas aidé, en plus des retours en forme d’Ansu Fati et d’Ousmane Dembélé. La Cadena SER précise que l’Atlético de Madrid négocie actuellement avec le Barça un prêt jusqu’à la fin de la saison de Depay.

Cette saison, Depay n’a fait que quatre apparitions cette saison, marquant un but seulement. Reste à savoir quelle issue choisira l’international néerlandais, lui qui a toujours clamé vouloir s’imposer au Barça. «Je ne suis pas quelqu’un qui abandonne, je ne suis pas un fugueur. J’essaie de tout donner à l’entraînement. En plus, je passe un bon moment ici, Barcelone est l’un des plus grands clubs du monde. Bien sûr, je ne suis pas d’accord avec le fait que je joue moins. Mais je ne me suis jamais plaint. J’essaie de parler avec mes pieds», expliquait-il en septembre dernier. Pour rappel, Memphis Depay (28 ans) est sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Barcelone.