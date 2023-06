Real Madrid - Athletic Bilbao : les compositions sont tombées

Clap de fin pour Karim Benzema. Le Ballon d’Or 2022 dispute ce dimanche son dernier match avec le Real Madrid, en marge de la réception de l’Athletic Bilbao pour le compte de la 38e et dernière journée de Liga (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). Les Basques ont encore un espoir de qualification européenne tandis que les Madrilènes chercheront à valider leur 2e place finale.

Ancelotti profite d’un effectif au complet pour ce dernier match de la saison et aligne un 4-3-3 sans surprise avec Nacho latéral gauche et Carvajal à droite, entourant la paire Militao-Rüdiger. Le trio Camavinga-Ceballos-Kroos forme l’entrejeu, derrière la ligne d’attaque composée de Rodrygo, Benzema et Vinicius. En face, Bilbao se présente en 4-2-3-1 avec les frères Williams sur les ailes et Sancet en soutien de Guruzeta, seul en pointe.

La dernière danse de Karim Benzema au Real Madrid face à Bilbao !

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho - Camavinga, Ceballos, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius

Athletic Bilbao : Simon - De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche - Herrera, Vesga - I. Williams, Sancet, N. Williams - Guruzeta