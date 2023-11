Le Real Madrid fonce sur une pépite irlandaise

Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Reinier, Arda Güler, le Real Madrid fonce de plus en plus sur de jeunes éléments afin de préparer l’avenir sur le long terme. Les Merengues pourraient cette fois aller du côté de l’Irlande pour miser sur un joueur des Shamrock Rovers. Selon l’Irish Mirror, il s’agit de Najemedine Razi (17 ans) un milieu offensif irlando-algérien.

International U17, il compte déjà 5 apparitions cette saison en équipe première avec son club. Participant au dernier Euro U17 l’été dernier, il a convaincu la Casa Blanca qui continue d’être attentive à ses prestations. Quart de finaliste face à l’Espagne sur cette compétition, il est également suivi par Arsenal et Chelsea.