TV : pourquoi TF1 a fait l’impasse sur les prochaines Coupes du Monde

Les deux prochaines Coupes du Monde 2026 et 2030, ne seront pas diffusées par TF1. Et pour cause, c’est M6 qui a tout raflé. Le groupe TF1, qui a toujours diffusé des rencontres de la Coupe du Monde depuis sa création en 1975, a décidé de faire l’impasse cette fois. Comme l’explique Le Point, c’est, sans surprise, principalement dû à des raisons financières.

La suite après cette publicité

« Il y a une réalité économique dont tout le monde a conscience », confie-t-on, chez TF1, au média. Il faut dire que cette Coupe du Monde est chère, très chère. Selon le journal, M6 a mis 120 millions d’euros sur la table pour s’offrir les droits des rencontres. Un montant trop élevé pour TF1 donc… Du côté de TF1, on peut tout de même se consoler avec l’exclusivité des matchs en clair de l’Euro 2028 ou des matchs des Bleus jusqu’en 2028…