Ligue des Champions, PSG : quel onze de départ face au Barça ?

Supporters et observateurs du Paris Saint-Germain peuvent en témoigner. Luis Enrique aime surprendre. Samedi soir, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 et de la réception de Clermont, le technicien parisien n’a pas dérogé à la règle. Privé de Lucas Beraldo, suspendu, mais également Bradley Barcola, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, préservés et hors du groupe, l’ancien sélectionneur de la Roja n’a en effet souhaité prendre aucun risque à quatre jours d’un choc d’ores et déjà très attendu face au FC Barcelone, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Dès lors, Gianluigi Donnarumma prenait place sur le banc des remplaçants, tout comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Marquinhos, pour ne citer qu’eux. Un turnover XXL profitant alors aux jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague alors qu’Arnau Tenas officiait, lui, dans les buts. Une large revue d’effectif débouchant finalement sur un piètre match nul (1-1) et une prestation collective globalement décevante. L’essentiel étant assurément ailleurs.

Avec l’esprit très certainement déjà tourné vers cette confrontation ô combien importante face aux Blaugranas, l’architecte des champions de France en titre voulait ainsi gérer ses troupes au mieux avant de retrouver la formation catalane. Reste désormais à connaître le onze de départ que décidera d’aligner l’Espagnol de 53 ans face à son ancien club. Dans cette optique, celui qui a accordé quelques minutes de jeu à Marquinhos, Kang-In Lee et Mbappé contre les Auvergnats devrait miser sur certaines certitudes. Si Achraf Hakimi, entré en jeu après la blessure de Nordi Mukiele, est lui suspendu et d’ores et déjà forfait pour cette manche aller, le PSG devrait, sans trop de surprises, se présenter en 4-3-3. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma, étincelant depuis le début de la saison, est logiquement attendu. Pour protéger le dernier rempart transalpin, Marquinhos et Lucas Hernandez devraient quant à eux former la charnière centrale parisienne, à moins que Lucas Beraldo accompagne son compatriote si Nuno Mendes venait à débuter sur le banc. Sur le côté droit de la défense et bien que très peu utilisé au cours de cet exercice 2023-2024, Nordi Mukiele, s’il est suffisamment remis de son choc, reste un possible candidat.

Une grosse incertitude en défense, Ramos en pointe ?

Autre option envisageable ? La présence du capitaine et ses 435 matches avec le club parisien au poste de latéral droit pour compenser l’absence d’Hakimi, ce qui pousserait Luis Enrique à aligner Beraldo et Hernandez, deux gauchers, dans l’axe de la défense francilienne. Difficile en revanche d’imaginer Milan Škriniar présent au coup d’envoi, qui plus est après sa performance plus que discutable face au CF63. Si l’incertitude règne encore, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pour la composition de la ligne défensive parisienne, il convient également de rappeler que le jeune Warren Zaïre-Emery, déjà aligné dans ce rôle ces derniers mois, est lui aussi capable de pallier la suspension du latéral droit marocain. Malgré tout et au regard de l’intensité physique d’un tel match, il est plus probable de voir ce dernier débuter dans l’entrejeu des Rouge et Bleu. Pour compléter ce milieu de terrain, le poste de sentinelle devrait alors revenir à Vitinha. Sur un petit nuage depuis plusieurs semaines, à l’instar de sa performance réalisée à Marseille lors du Classique, le Portugais, laissé au repos contre Clermont, pourrait être accompagné de Fabian Ruiz, désormais préféré à Manuel Ugarte.

Moins utilisé au cours des derniers mois, l’Uruguayen reste, cependant, une alternative plausible au même titre que Kang-In Lee et son profil technique si WZE venait à commencer ce choc dans un rôle de latéral. Pour terminer, l’architecte des champions de France en titre devrait miser sur une continuité certaine pour son animation offensive. Ainsi, Kylian Mbappé, régulièrement rappelé sur le banc ces derniers temps, et Ousmane Dembélé, véritable facteur X de ce collectif, sont pressentis pour accompagner Gonçalo Ramos, impressionnant depuis le début de l’année 2024 et une nouvelle fois décisif samedi soir. Tout juste de retour à l’entraînement, Bradley Barcola semble, en effet, encore trop court pour débuter une rencontre d’une telle importance. Pour d’autres raisons, Randal Kolo Muani est lui aussi plutôt attendu remplaçant au coup d’envoi. Une chose est sûre, peu importe les surprises réservées par Luis Enrique et les protagonistes de cette première confrontation, le PSG aura à cœur de frapper un grand coup, mercredi soir, avant de s’envoler vers Montjuïc le 16 avril prochain pour, espérons le, valider définitivement sa place dans le dernier carré de la plus grande des compétitions européennes…