Ligue 1 : l'horaire du dimanche soir modifié par Amazon

À 25 jours du début de la Ligue 1, les choses s'accélèrent pour Amazon, le nouveau diffuseur majeur du championnat de France. Si Canal + a signifié à beIN SPORTS qu'il ne voulait plus des deux matchs que la chaîne qatarie lui sous-licencie et que cette dernière pourrait elle aussi se désengager, Amazon a les idées bien en place. Alex Green, le directeur général Europe de Prime Vidéo Sport, a expliqué à L'Equipe qu'une petite modification allait être instaurée dès la saison 2021-2022. «L'heure du coup d'envoi du match du dimanche sera avancée à 20h45. Nous faisons ça pour permettre aux supporters de voyager plus facilement le dimanche soir, mais aussi pour les clubs et les joueurs qui préfèrent jouer un peu plus tôt», a-t-il révélé.

La suite après cette publicité

De plus, Alex Green a confié à RMC Sport qu'Amazon s'est offert plusieurs têtes d'affiche afin d'offrir le meilleur de la Ligue 1 à ses abonnés. Thibault Le Rol sera ainsi le présentateur de l'affiche du dimanche soir, dont le coup d'envoi sera désormais programmé pour 20h45, ainsi que de celle du vendredi soir à 21h00. De son côté, Marina Lorenzo présentera le magazine du dimanche soir. Côté commentateurs, Amazon a su convaincre Smaïl Bouabdellah et Julien Brun de venir renforcer ses rangs. Les anciens de Téléfoot La Chaîne sont donc à l'honneur.