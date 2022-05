Ldc, Liverpool-Real : Thiago Alcantara et Fabinho dans le groupe

Incertains pour la finale de la Ligue des champions qui opposera Liverpool au Real Madrid, ce samedi à 21 heures, les milieux de terrain de Liverpool Fabinho et Thiago Alcantara seront bien dans le groupe de Jürgen Klopp comme l'a officialisé, ce vendredi, le club de la Mersey. A noter que l'ancien Monégasque était absent depuis le 10 mai et sa blessure musculaire contre Aston Villa en Premier League. De son côté, l'Espagnol était lui sorti sur blessure dimanche, lors de la 38ème et dernière journée de Premier League face à Wolverhampton (3-1).

«Le duo fera partie des joueurs qui se rendront à Paris pour le choc de samedi au Stade de France à la suite de problèmes de blessure et devraient entrer en lice pour revenir. Thiago a repris l’entraînement après avoir été forcé de quitter le terrain avec un problème musculaire lors de la première mi-temps de la victoire 3-1 des Reds contre Wolverhampton dimanche dernier. Fabinho, quant à lui, n’a pas figuré depuis qu’il a subi un problème musculaire à Aston Villa le 10 mai. L’équipe de Jürgen Klopp partira pour la France de l’aéroport John Lennon plus tard dans la journée», indique le communiqué des Reds.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid.