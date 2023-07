Luis Campos et le PSG ont tranché pour Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma va mieux. Quelques jours après avoir été victime d’une agression à son domicile, le gardien italien a débarqué au Japon pour participer à la tournée estivale du Paris Saint-Germain. Toutefois, le joueur de 24 ans aurait été agacé par des critiques émises en interne sur son niveau ainsi que par des rumeurs stipulant la potentielle arrivée d’un nouveau gardien. Face à cela, le champion de France par l’intermédiaire de Luis Campos a tenu à clarifier la situation de l’ancien joueur de l’AC Milan.

Selon L’Equipe, le PSG a bel et bien lancé les démarches pour recruter un autre gardien mais dans un souci de venir servir de doublure et de venir concurrencer à terme Gianluigi Donnarumma. D’ailleurs, les noms d’Arnau Tebas, jeune portier espagnol du FC Barcelone, et celui de Yassine Bounou ont été évoqués. De plus, le dirigeant parisien a rassuré l’Italien en lui assurant qu’il partait avec le statut de titulaire cette saison. Pour rappel, Gianluigi Donnarumma est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026 et il paraît peu probable qu’il soit relégué sur le banc alors que le PSG s’est efforcé de le mettre dans les meilleures conditions la saison dernière.

