Real Madrid : Karim Benzema blessé ?

Une mauvaise soirée pour le Real Madrid. Malgré avoir ouvert le score, les Merengues ont sombré contre Valence, en perdant 4 buts à 1 à Mestalla. En plus de perdre des points dans la course au titre, l'équipe de Zinedine Zidane pourrait bien enregistrer un autre coup dur : la blessure de Karim Benzema.

Le premier buteur du match est sorti en fin de match, remplacé par Mariano, boitillant et avec la main sur l'adducteur. La crainte d'une blessure musculaire existe, même si les premiers rapports parlent d'une légère fatigue. Selon AS, la Casa Blanca fera ce lundi des tests afin de déterminer la gravité de la blessure. Espérons pour le Français et le Real Madrid que cela ne soit pas trop sérieux.