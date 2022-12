CdM 2022, EdF : les Bleus comptent sur l'arme fatale Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un match dans le match. Samedi, Kylian Mbappé (23 ans) est attendu de pied ferme par l'Angleterre durant cette Coupe du Monde. Le Français sera face à Kyle Walker, qui est prêt à en découdre. En conférence de presse, Ibrahima Konaté a évoqué ce duel. «C'est vrai que ce sont deux très bons joueurs. Walker, pour l'avoir affronté et pour avoir vu ses performances, il fait parti des meilleurs latéraux droits du monde actuellement. Ça va être une belle bataille avec Kylian. J'ai hâte de voir ça »! Puis, le défenseur central a été questionné sur comment défendre sur la star de l'équipe de France. «C'est compliqué... Kylian est impressionnant. D'année en année, il évolue et devient encore meilleur. Je ne sais pas où il va s'arrêter. On a la chance de l'avoir dans notre équipe et pas contre nous».

Son coéquipier Adrien Rabiot est aussi de cet avis. Mais pas question pour lui de parler d'une Mbappé-dépendance. «Nous on le prend comme quelque chose de positif, lui est concentré sur ça. Nous on fait aussi le maximum derrière lui pour le mettre dans ces conditions la. Non, pour moi il n'y a pas de dépendance. C'est un joueur avec un très fort potentiel, on sait que les buts ils vont venir de lui à 80/90%, il est capable d'accélérer de faire des passes décisives, c'est notre arme principale donc bien sur c'est important mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent faire la différence d'une autre manière. Bien sûr on a une arme importante avec Kylian et pourquoi s'en priver ? On s'appuie dessus bien sûr». Ils compteront sur lui face aux Anglais !

