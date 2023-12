Le FC Barcelone a trouvé une solution pour remplacer Gavi lors du mercato hivernal

Un nouveau coup à la Edgar Davids ? Voilà le programme de Joan Laporta et ses équipes pour le prochain mercato hivernal. En proie à des difficultés financières, la direction catalane continue, malgré tout, de s’activer pour compenser la longue absence de Gavi, blessé avec l’Espagne lors de la dernière trêve internationale. Dans cette optique et à l’occasion d’une interview accordée à EFE, le président des Blaugranas a dévoilé le plan d’action du club pour le prochain marché des transferts. L’idée est simple : attirer un milieu de terrain sous la forme d’un prêt.

La suite après cette publicité

«Si nous parvenons à faire preuve de fair-play, l’idée est d’avoir un milieu de terrain qui compense d’une manière ou d’une autre l’absence de Gavi. Ce serait un prêt jusqu’à la fin de la saison, comme nous l’avons fait il y a de nombreuses années avec Davids», a ainsi expliqué le dirigeant espagnol. En effet, le milieu de terrain néerlandais était passé d’un marginal à la Juventus Turin à un joueur clé du Barça dans la seconde moitié de la saison 2003-2004, la première de Laporta à la tête du club. Sans impliquer les opérations futures, sur lesquelles le club travaille déjà, ce nouveau renfort viendrait logiquement aider la bande à Xavi, actuellement dans la tempête après plusieurs résultats contrastés.

À lire

Barça : Joan Laporta maintient sa confiance en Xavi, mais…

L’option Giovani Lo Celso envisagée

Troisième de Liga mais d’ores et déjà relégué à neuf points du leader Girona, le Barça, opposé au Napoli pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, se doit en effet de réagir lors de la seconde partie de saison. Si les hautes sphères barcelonaises ont prévu de procéder à plusieurs ventes et ainsi récupérer des fonds, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain est donc, elle aussi, à l’étude. Dans cette optique, un nom semble d’ailleurs correspondre aux critères recherchés par le club catalan, que ce soit sur le plan sportif ou financier.

La suite après cette publicité

Actuellement sous les couleurs de Tottenham, Giovani Lo Celso, passé par le Paris Saint-Germain, est en effet désiré par Xavi. Auteur de 2 petits buts en 8 apparitions avec les Spurs, l’Argentin de 27 ans pourrait ainsi apporter toute sa technique et sa vision du jeu au collectif barcelonais. Un dossier qui s’annonce malgré tout relativement complexe puisque les dirigeants anglais ne semblent pas encore totalement disposés à le laisser filer, et ce même sous la forme d’un prêt. Une chose est sûre, le Barça - qui s’appuie aujourd’hui sur Frenkie de Jong, Pedri, Ilkay Gundogan, Fermin Lopez, Sergi Roberto et Oriol Romeu - est bel et bien à la recherche de son nouveau Edgar Davids…