PSG-Nice : les compositions officielles

Qui rejoindra le Stade rennais dans le dernier carré ? Le PSG affronte Nice ce mercredi à 21h10 au Parc des Princes pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, un match à suivre en direct commenté sur notre site. A la recherche d’un sacre dans cette compétition depuis 2019, les Parisiens ont eu un parcours sans embûche pour l’instant en venant à bout de Brest (3-1), Orléans (1-4) et du Petit Poucet, Revel (0-9). De leur côté, les Aiglons doivent l’emporter pour mettre fin à leur mauvaise série actuelle (cinq matches sans victoire).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Luis Enrique a aligné un 4-3-3 avec une défense composée de Zaïre-Emery, Beraldo, Lucas Hernandez et Nuno Mendes, qui enchaîne les matches depuis son retour de blessure. Sur le banc face à Reims, Kylian Mbappé retrouve sa place en attaque aux côtés de Dembélé et Ramos. De l’autre côté, Thuram et Sanson animeront l’entrejeu niçois en l’absence de Boudaoui derrière Laborde, Guessand et Boga.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Beraldo, Hernandez, Mendes - Vitinha, Ruiz, Lee - Dembélé, Ramos, Mbappé.

La suite après cette publicité

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Rosario, Sanson, Thuram - Guessand, Laborde, Boga.