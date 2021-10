Clermont : Mohamed Bayo aussi fort que Kylian Mbappé

Auteur du but égalisateur face au FC Nantes (suivez la rencontre en live commenté), Mohamed Bayo en a profité pour inscrire son vingtième but en championnat (Ligue 1 et Ligue 2 confondues) sur l'année civile 2021. Des statistiques étincelantes plaçant même le natif de Clermont-Ferrand au même niveau qu'un certain Kylian Mbappé (à égalité) ! En effet, aucun joueur des deux divisions n'a fait mieux sur l’année.

Grand artisan de la montée du club auvergnat dans l'élite la saison passée (22 buts, 7 passes décisives en L2), l'attaquant international guinéen (5 sélections, 2 buts) réalise un début d'exercice impressionnant pour ses premiers pas en L1. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives, l'enfant du club porte les siens sur le front de l'attaque du CF63. Une acclimatation définitivement réussie.