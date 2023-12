Mercato : l’OL veut recruter 6 joueurs

L’Olympique Lyonnais peut respirer. Hier, la DNCG a livré son verdict concernant l’écurie rhodanienne. Le gendarme financier du football français a décidé que les Gones pourront recruter durant le mercato d’hiver même si la masse salariale et les indemnités de mutations seront encadrées. Pour faire simple, les pensionnaires du Groupama Stadium auront les mains un peu plus libres cet hiver mais ils devront respecter les règles imposées par la DNCG. Après avoir eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, les Rhodaniens sont à présent soulagés.

«L’OL retrouve sa souplesse budgétaire par l’encadrement DNCG sur un nouveau budget revu à la hausse. L’Olympique Lyonnais prend note de la décision de la DNCG et la remercie d’avoir entendu ses arguments qui lui permettent de retrouver sa souplesse budgétaire», a avoué hier soir le club français dans un communiqué de presse publié sur son site officiel. John Textor, qui savait que les Gones jouaient très gros, a aussi poussé un ouf de soulagement. Maintenant, l’homme d’affaires américain et ses équipes vont pouvoir se concentrer sur la suite de la saison et un mercato d’hiver crucial.

Derniers de Ligue 1, les Lyonnais doivent absolument remonter au classement. Pour cela, il faudra apporter du sang neuf à cet effectif, qui est à la peine depuis plusieurs mois maintenant. Pour y parvenir, David Friio (directeur sportif), Matthieu Louis-Jean (responsable du recrutement) et les scouts rhodaniens auront une belle enveloppe. Selon nos informations, l’OL a un budget mercato de 50 millions d’euros. Il pourra augmenter si le club français réalise quelques ventes durant cet hiver 2024. Les Rhodaniens vont donc essayer de se renforcer. Selon L’Equipe, cinq à six joueurs sont attendus cet hiver entre Rhône et Saône.

Des éléments qui seront de vrais renforts puisqu’ils seront capables d’être titulaires d’après nos confrères. On le sait déjà, Lucas Perri et Adryelson, qui évoluent tous les deux à Botafogo, l’un des clubs qui appartient à Eagle Football, vont arriver pour près de 20 M€. Un milieu de terrain est aussi attendu. Le nom du Rennais Baptiste Santamaria a été cité. Un élément offensif pourrait aussi débarquer puisque l’OL n’a pas de vrai concurrent pour Alexandre Lacazette devant. L’hiver risque d’être agité à Lyon, où Textor aura la possibilité de tenir la promesse faite aux supporters, à savoir réaliser un gros mercato pour se sauver.