LdC, PSG : Kylian Mbappé bat un record de Lionel Messi

Triple buteur à l’aller (4-1), Kylian Mbappé n’a pas brillé lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-1). mais le natif de Bondy a tout de même réussi à inscrire son petit but en transformant un penalty obtenu par Mauro Icardi. Une réalisation qui lui permet de battre un record. Et pas des moindres.

Encensé pour ses records de précocité, le champion du monde 2018 est ainsi devenue le plus jeune joueur à atteindre les 25 buts marqués en Ligue des Champions à l’âge de 22 ans et 80 jours. Mbappé chipe ce record à un certain Lionel Messi qui le détenait depuis onze ans (22 ans et 286 jours).